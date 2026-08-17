El tiempo para prepararnos y tratar de mitigar los efectos del que se ha calificado como el peor fenómeno El Niño de la historia se agota y la población de la región La Libertad se encuentra en una preocupante desprotección, debido a un presunto desinterés de las autoridades locales para ejecutar sus recursos y elaborar planes que permitan salvaguardar a los más vulnerables.

La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia que municipalidades provinciales y distritales registran una baja inversión del presupuesto para prevenir efectos del fenómeno El Niño, y otras no han diseñado estrategias para enfrentar un desastre de gran magnitud.

DOCUMENTADO

Según el Informe de Visita de Control N° 013-2026-OCI/2061-SVC, la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuyo alcalde Wilmer Sánchez Ruiz pretende ser reelegido en las elecciones del 4 de octubre, no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, debido a que el documento fue observado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). Debieron subsanar los errores hasta el 13 de julio de 2026, pero no lo han hecho.

El órgano de control también advirtió que el grupo de trabajo para la gestión de riesgo y desastres no cuenta con reglamento interno en el programa anual de actividades.

Además, de los S/ 358,410 que tiene como presupuesto para prevención, la comuna de La Esperanza ha devengado S/ 170,301, lo que significa un avance del 47%.

POBRE INVERSIÓN

Contraloría también ha advertido, mediante el Informe de Orientación de Oficio N° 10991-2026-CG/PREV-SOО, que la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, al mando del alcalde Wilson Toribio Vereau, quien es candidato a primer regidor en la lista que encabeza su hijo, Wilson Toribio Prado, solo ha invertido S/12,991 de los S/ 145,000 que asignó para prevención ante desastres. Su ejecución apenas alcanza el 9% y este escenario, según el órgano de control, pone en riesgo la integridad de 66,537 pobladores.

Lamentablemente, Contraloría también ha revelado, mediante el Informe de Orientación de Oficio N° 11007-2026-CG/PREV-SOО, que la Municipalidad Provincial de Chepén no ha invertido ni un solo sol de los S/148,001 que se le destinó para mitigar riesgos y desastres. Esta situación limita toda acción de prevención y coloca en alto riesgo a 90,659 pobladores.

Se ha pedido al alcalde Julio Correa Chávez adoptar las medidas correctivas en el menor tiempo posible.

Otra municipalidad provincial que registra ineficiente inversión de presupuesto para prevención es Virú. De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N° 10961-2026-CG/PREV-SOО, de los S/ 319,114 ha devengado S/ 142,135, lo que equivale a un avance del 39%. Esta situación pone en riesgo la integridad de 116,710 pobladores.

Pero este problema no solo se registra en la costa de La Libertad. A través del Informe de Orientación de Oficio N° 10800-2026-CG/PREV-SOО se ha verificado que la Municipalidad Distrital de Pataz solo ha gastado el 1% de lo que se le asignó para prevención: recibió S/ 3,969,642 y ejecutó S/ 42,000.

No obstante, hay casos más graves como el de la Municipalidad Distrital de Chocope. Según Informe de Orientación de Oficio N° 10794-2026-CG/PREV-SOО, las autoridades ediles no asignaron recursos para el programa de prevención de desastres.

La misma situación evidenció la Contraloría en las comunas distritales de Buldibuyo, Carabamba, Casa Grande, Jequetepeque, Huaso. Según sendos informes de control, no tienen recursos para prevenir y mitigar desastres.

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