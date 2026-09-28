Es joven, es su primera elección y asegura que quiere representar una nueva generación en la política. Wilmer Canales Ascona, candidato del FREPAP a la Municipalidad Provincial de Huancayo, pone sobre la mesa propuestas para enfrentar el caos vehicular, ordenar el comercio informal, mejorar el servicio de agua y proteger las áreas agrícolas.

Uno de los principales problemas de Huancayo es la congestión vehicular, ¿qué plantea para enfrentarla?

Tenemos que hacer seguimiento a los proyectos que ya están contemplados en el Plan de Desarrollo Metropolitano y en el futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La vía de evitamiento permitirá descongestionar parte del tránsito, principalmente porque por allí circularán los vehículos pesados de más de 12 toneladas y el transporte interprovincial. También apostamos por implementar un sistema de transporte masivo que permita descongestionar las principales vías de nuestra provincia.

En seguridad ciudadana, ¿qué medidas plantea?

Actualmente está en ejecución un proyecto de seguridad ciudadana con un presupuesto de S/32 millones, que contempla aproximadamente 550 cámaras de videovigilancia, camionetas, motocicletas y drones. Como municipalidad tenemos que agilizar los procedimientos y permisos necesarios para poner esta tecnología en funcionamiento. También impulsaremos el programa Familias Fuertes en los colegios para fortalecer la comunicación entre padres e hijos, prevenir la violencia y promover el respeto entre los jóvenes.

¿Cuál será su estrategia frente al comercio informal que ocupa varias calles de Huancayo?

Tenemos que utilizar los instrumentos de gestión, especialmente el Plan de Desarrollo Metropolitano. En sectores como el jirón Ica planteamos la peatonalización y la implementación de bulevares comerciales con estructuras metálicas, de manera que los comerciantes puedan formalizarse sin ser trasladados a otro lugar. Así también liberaremos espacios, reduciremos la congestión y tendremos una ciudad más sostenible.

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Otro problema recurrente son las inundaciones durante la temporada de lluvias, ¿qué propone?

Existe un proyecto de ampliación de los servicios de agua y alcantarillado que contempla una inversión de más de S/700 millones y, además, una planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión superior a S/500 millones. Con este proyecto se plantea redimensionar y renovar las tuberías de la ciudad para solucionar la acumulación de agua durante las lluvias y tratar las aguas residuales antes de devolverlas al medio ambiente.