Pasar varias horas sentado frente a una computadora, dormir poco o dejar constantemente el ejercicio para después son conductas habituales que, mantenidas en el tiempo, pueden contribuir a factores relacionados con las enfermedades cardiovasculares.

El doctor Fernando Torres Vega, cardiólogo de la Clínica Stella Maris, explica que muchas de estas prácticas pueden pasar inadvertidas precisamente porque forman parte de la rutina.

“Muchas veces no identificamos nuestras rutinas como factores que pueden afectar al corazón porque forman parte de nuestra vida diaria”, señala el especialista.

¿Qué hábitos pueden afectar la salud cardiovascular?

Pasar muchas horas sentado. Una rutina predominantemente sedentaria reduce la actividad física diaria y puede favorecer el aumento de peso y otros factores asociados al riesgo cardiovascular. Realizar pausas activas y caminar algunos minutos permite interrumpir periodos prolongados de inactividad. Dormir menos de lo necesario. Mantener de forma habitual un descanso insuficiente puede afectar procesos relacionados con la salud cardiovascular, incluida la presión arterial. Establecer horarios regulares de sueño es una de las medidas recomendadas. Descuidar la alimentación. Consumir frecuentemente productos ultraprocesados y cantidades elevadas de sal, azúcares y determinadas grasas puede contribuir a problemas como hipertensión, colesterol elevado y aumento de peso. Postergar el ejercicio. Caminar, subir escaleras o realizar ejercicios adecuados a la condición física de cada persona son maneras de incorporar movimiento durante el día, incluso cuando existe poco tiempo disponible. Mantener niveles elevados de estrés. Las jornadas prolongadas y la falta de descanso pueden repercutir en el sueño y otros aspectos vinculados con la salud cardiovascular cuando se convierten en situaciones persistentes.

Pequeños cambios para cuidar el corazón

Torres Vega recomienda incorporar momentos de movimiento durante la jornada, mantener horarios regulares de descanso, optar por una alimentación variada y reservar tiempo para realizar actividad física.

Los controles médicos periódicos también cobran especial importancia en personas con hipertensión, diabetes, colesterol elevado, antecedentes familiares u otros factores de riesgo cardiovascular.

“Cuidar el corazón también implica revisar aquellas conductas que repetimos todos los días sin cuestionarlas. Identificar qué hábitos podemos modificar permite construir una rutina más favorable para la salud cardiovascular”, sostiene el cardiólogo.