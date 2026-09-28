El escritor canado-haitiano Thélyson Orélien, de 38 años, regresó a Canadá este fin de semana e interrumpió la gira promocional que realizaba en Francia, informó a la AFP una fuente cercana a su entorno profesional.

La decisión se produce en medio de la controversia que rodea a su novela “C’était ça ou mourir”, uno de los fenómenos de la temporada literaria francesa, después de que surgieran acusaciones sobre un supuesto uso de inteligencia artificial en su escritura y señalamientos de plagio relacionados con textos anteriores del autor.

Orélien se encontraba en Francia desde principios de septiembre y tenía previsto continuar con actividades promocionales en París y otras ciudades.

“C’était ça ou mourir” quedó fuera del premio Goncourt

La polémica tuvo una de sus principales consecuencias el 25 de septiembre, cuando la Académie Goncourt retiró “C’était ça ou mourir” de la primera selección del prestigioso premio literario francés.

La institución justificó su decisión haciendo referencia tanto a las acusaciones de plagio como a análisis que, según señaló, apuntarían a un amplio uso de inteligencia artificial en la elaboración del libro.

Las acusaciones sobre el uso de IA comenzaron a circular después de que un usuario de X afirmara haber analizado fragmentos de la novela con una herramienta de detección de textos generados mediante inteligencia artificial.

La utilización de este tipo de detectores, sin embargo, no constituye por sí sola una prueba concluyente sobre la autoría de un texto. El caso generó posteriormente nuevas investigaciones y un debate dentro del sector editorial francés.

Orélien también enfrenta acusaciones de plagio

A la controversia sobre la inteligencia artificial se añadieron acusaciones relacionadas con textos publicados por Orélien en Canadá hace más de una década. Medios canadienses y franceses informaron sobre presuntas coincidencias con trabajos de otros autores.

Estas acusaciones también fueron mencionadas por la Académie Goncourt al anunciar la exclusión de la novela de su selección.

La editorial canadiense del escritor suspendió además las actividades promocionales que tenía previstas para el libro.

¿Qué ha dicho Thélyson Orélien sobre las acusaciones?

Orélien ha negado haber utilizado inteligencia artificial para escribir “C’était ça ou mourir”.

Ante la escalada de la controversia, el escritor dijo a la AFP que se pronunciará con mayor amplitud cuando la situación se haya calmado.

El autor también afirmó que percibe detrás de la polémica una intención de cuestionar no solo su libro, sino también su voz como escritor.

Un éxito de la temporada literaria francesa

Antes de la controversia, “C’était ça ou mourir” se había convertido en uno de los títulos destacados de la temporada literaria francesa.

La novela, publicada en Francia por Grasset, relata el recorrido de un migrante haitiano y su salida del país hasta establecerse en Canadá. El libro superó los 35.000 ejemplares vendidos y recibió el Premio de Novela Fnac, además de figurar en selecciones de importantes premios literarios franceses.

Orélien nació en Haití y se instaló en Canadá en 2010. Además de novelista, ha desarrollado una trayectoria como poeta.

La polémica reabre el debate sobre IA y literatura

El caso de Thélyson Orélien ha trascendido la discusión alrededor de una sola novela y ha reactivado en Francia el debate sobre el lugar que puede ocupar la inteligencia artificial generativa en la creación literaria.

La controversia plantea preguntas sobre los límites del uso de estas herramientas, la transparencia que deberían ofrecer los autores y editoriales y los criterios que pueden adoptar los premios frente a obras en las que exista intervención de sistemas de IA.

En el caso de Orélien, las acusaciones continúan siendo objeto de controversia. El escritor niega haber empleado inteligencia artificial para escribir su novela, mientras que la Académie Goncourt decidió excluir la obra de su selección.