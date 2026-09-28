En un duelo decisivo disputado en el Estadio Municipal del distrito de Salas, la Academia de Fútbol M y M de Pisco se impuso con autoridad por 2-0 al Club Independiente Virgen de Guadalupe de Palpa, sellando su boleto a la gran final departamental de la Liga de Ascenso Femenina 2026.

Deporte local

El esperado compromiso se llevó a cabo tras semanas de incertidumbre reglamentaria, luego de que las autoridades deportivas declararan infundada la apelación presentada por el Club Deportivo Diosdado Franco Luján.

Sobre el terreno de juego, las dirigidas por la escuadra pisqueña mostraron efectividad y contundencia. Los goles del triunfo llevaron la firma de Cinthia Ludeña Gutiérrez y Marlene Moreano Robles, sentenciando el marcador y asegurando una fiesta total para su provincia.

Con este resultado, la corona departamental se quedará en casa: la final será un vibrante choque entre dos representantes del distrito de Independencia (Pisco).

La próxima semana, la Academia M y M medirá fuerzas ante el Club Defensor Lima Las Dunas en la lucha por el título de la Liga de Ascenso Femenina 2026.

EL DATO: El Club Defensor Lima Las Dunas aseguró su clasificación a la instancia final tras superar en la serie de ida y vuelta al conjunto de Soccer Ica.

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