El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) anunció un paro nacional de maestros, en rechazo a supuestos incumplimientos del Gobierno.

La medida se ejecutará mañana, 29 de octubre, según lo acordado por las bases sindicales del país, informaron los voceros del gremio.

El secretario general del SUTEP Lima, Gilmer Meza, sostuvo que la medida de fuerza contará con la participación de trabajadores administrativos y de servicio.

“En otras palabras se cerrarán los colegios porque no habrán trabajadores”, indicó en radio Exitosa.

El dirigente sindical señaló que la jornada de protesta responde al descontento generalizado de los docentes a nivel nacional.

Los educadores solicitan, hace décadas, cambios en sus condiciones laborales, escalas remunerativas, entre otros beneficios supuestamente negados.

Demandas

Entre las principales exigencias de los maestros figura destinar 6% del PBI al presupuesto educativo, con recursos para infraestructura, alimentación, salud, capacitación y condiciones laborales del magisterio.

El sindicato también reclama mejores pensiones y la defensa de la Ley 32581.

Gilmer Meza cuestionó el estado de los locales escolares y pidió atender las necesidades más urgentes.

“Los colegios están que se caen a pedazos”, afirmó, al advertir además sobre la necesidad de resolver el problema de la alimentación escolar.

El reclamo ocurre mientras el proyecto de Presupuesto 2027 se encuentra en discusión. El SUTEP sostiene que la propuesta no prioriza suficientemente las demandas educativas y previsionales del magisterio.