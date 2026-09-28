Tres hombres fueron encontrados en estado de inconsciencia durante las primeras horas del domingo 27 de setiembre en un camino de trocha del sector Santa Matilde, en el distrito de Santiago (Ica).

Fueron dopados

Los jóvenes fueron hallados tendidos entre los matorrales y, debido a su estado, recibieron asistencia por parte del personal de Serenazgo, que posteriormente los trasladó hasta el centro de salud de la localidad para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los tres jóvenes, así como las circunstancias que provocaron que terminaran inconscientes en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, los afectados habrían señalado que les robaron sus celulares y otras pertenencias de valor, además que se dirigían a Lima y que horas antes estuvieron tomando licor. Uno de ellos no tenía una zapatilla.

Las autoridades deberán determinar si los jóvenes fueron víctimas de algún ilícito y esclarecer qué ocurrió antes de que fueran encontrados en el sector Santa Matilde.

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