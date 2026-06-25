Tres jóvenes denunciaron haber sido víctimas de un presunto caso de dopaje y robo por parte de un sujeto que se hacía pasar por taxista en la ciudad de Ica. El hecho ocurrió la mañana del domingo 21 de junio, luego de que abordaran un vehículo de servicio informal en los exteriores de una discoteca de Huacachina. Las pérdidas económicas superarían los 14 mil soles.

Denuncian delito

Según la denuncia pública presentada por uno de los agraviados, identificado con las iniciales J.A., el grupo abordó un automóvil tipo Tico de color amarillo alrededor de las 7:45 de la mañana con destino al sector de Conde Nieva, tras culminar una noche de diversión en Huacachina.

De acuerdo con el relato de las víctimas, durante el trayecto uno de los ocupantes comenzó a sentirse mal. En ese momento, el conductor habría ofrecido una botella de agua a los pasajeros, quienes la consumieron sin sospechar que podría tratarse de una sustancia adulterada.

“Durante el trayecto un compañero empezó a sentirse mal y el conductor sacó una botella de agua. Por confianza consumimos la bebida y minutos después comenzamos a sentirnos mal de manera repentina”, señaló el denunciante.

Los jóvenes indicaron que poco después notaron que el vehículo se estaba desviando de la ruta inicialmente acordada. Ante la sospecha de que algo irregular estaba ocurriendo, uno de ellos logró grabar un video intentando reclamar al conductor por el cambio de recorrido.

“Nos dimos cuenta de que el conductor se había desviado de la ruta. Antes de perder totalmente el conocimiento logré grabar un video tratando de reclamarle lo sucedido”, manifestó.

Despertaron sin celulares

Tras perder el conocimiento, los afectados aseguran que despertaron varias horas después sin sus celulares, billeteras y otras pertenencias de valor.

Según la denuncia, el perjuicio económico supera los 14 mil soles, considerando equipos móviles, dinero en efectivo y otros objetos personales que habrían sido sustraídos.

Además, uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado a un centro de salud debido a las complicaciones derivadas de la presunta intoxicación.

“Lo más preocupante es que uno de nuestros amigos terminó hospitalizado y continúa recuperándose de lo sucedido”, indicaron los agraviados.

La denuncia formal fue presentada en la Comisaría J.J. Elías, donde las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar al conductor y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

Los afectados difundieron fotografías y material audiovisual del presunto responsable con el objetivo de obtener información que permita su ubicación.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO