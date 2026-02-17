Un hombre fue encontrado totalmente inconsciente en la vereda de la intersección de las calles Callao y Salaverry, en la provincia de Ica, según reportaron testigos del hecho, fue víctima de robo.

Le robaron todo

De acuerdo con los primeros indicios, la víctima habría sido objeto de dopaje y, mientras se encontraba incapacitado, le sustrajeron varias pertenencias, incluyendo su celular, billetera, dinero e incluso sus zapatillas.

El estado de inconsciencia del hombre motivó la rápida alerta a las autoridades, quienes se encuentran investigando el incidente y coordinaron la asistencia médica necesaria para la víctima.

VIDEO RECOMENDADO