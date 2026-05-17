Un joven de aproximadamente 26 años fue encontrado inconsciente y abandonado en una zona descampada por La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, luego de haber sido víctima de robo por parte de falsos taxistas.

Estado vulnerable

Según información preliminar, la víctima habría abordado un vehículo en los exteriores de algunas discotecas ubicadas en la subida hacia Huacachina. Después, fue arrojado en medio del arenal y hallado por pobladores de la zona.

El joven presentaba un estado de inconsciencia total, por lo que no se descarta que haya sido dopado con alguna sustancia tóxica antes de ser despojado de sus pertenencias.

Entre los objetos robados figuran su celular, zapatillas y otros artículos personales. Familias del sector auxiliaron al agraviado tras encontrarlo tendido en el descampado.

Vecinos y ciudadanos volvieron a expresar su preocupación por la presencia de presuntos falsos taxistas que operan durante los fines de semana.

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