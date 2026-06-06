El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció la incorporación de Juan Gerardo Oriundo Verástegui como nuevo gerente general de la institución. La decisión fue oficializada mediante una resolución emitida por la Presidencia Ejecutiva, documento que ya fue difundido por la entidad.

Con esta designación, el funcionario asumió una de las principales responsabilidades dentro de la estructura administrativa de EsSalud. La Gerencia General tiene a su cargo la conducción de los procesos operativos y de gestión que permiten el funcionamiento de los servicios de salud que la institución brinda a nivel nacional.

De acuerdo con la resolución emitida el 24 de febrero de 2026, la medida comenzó a regir desde la misma fecha de su aprobación. Esto permitió que Oriundo Verástegui asumiera de inmediato las funciones correspondientes al cargo.

La entidad también informó que se dispuso la adecuación de las condiciones laborales vinculadas a su nueva responsabilidad. Estas modificaciones se realizarán conforme a las atribuciones y obligaciones establecidas para la Gerencia General.

Fuente: Canal N.

¿Quién es Juan Gerardo Oriundo Verástegui?

Antes de asumir este nuevo puesto, el funcionario se desempeñaba como subgerente de Operaciones Sur dentro de EsSalud. Su nombramiento se produjo luego de concluir las labores que tenía asignadas en esa dependencia.

La institución indicó que la decisión forma parte de los procedimientos administrativos internos previstos para la cobertura de cargos de alta dirección. De esta manera, se garantiza la continuidad de las funciones de gestión dentro de la entidad.

El alto funcionario cuenta con experiencia en la administración de servicios públicos de salud. Entre los cargos que ocupó anteriormente figura la dirección del Hospital de Huaycán, uno de los establecimientos de referencia en la zona este de Lima.

Asimismo, estuvo al frente de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte. Desde esa posición participó en la coordinación y supervisión de los servicios sanitarios en uno de los sectores con mayor población de la capital.

Aunque la resolución ya fue comunicada por EsSalud, su publicación en el diario oficial El Peruano aún se encuentra pendiente. Este paso forma parte del procedimiento administrativo habitual para formalizar plenamente este tipo de designaciones.