HONOR presentó nuevos detalles de su Robot Phone, un dispositivo que busca diferenciarse de los smartphones convencionales mediante la incorporación de un sistema mecánico de cámara capaz de realizar movimientos y estabilizar la imagen.

La compañía había mostrado el Robot Phone durante el Mobile World Congress (MWC) 2026, celebrado en Barcelona, donde lo describió como un equipo que combina inteligencia artificial, movimiento de nivel robótico y capacidades de imagen cinematográfica.

Una de sus principales características es un sistema de gimbal integrado directamente en el teléfono. Según HONOR, esta arquitectura permite que la cámara se mueva y estabilice de manera independiente, además de realizar seguimiento de sujetos mediante inteligencia artificial.

HONOR Robot Phone apuesta por un gimbal integrado

El dispositivo incorpora el denominado HONOR Titanium Agile Gimbal, un sistema mecánico ultracompacto de cuatro grados de libertad (4DoF). De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, su fabricación involucra más de 100 componentes de precisión.

HONOR sostiene que consiguió reducir en 65% el tamaño del sistema frente a gimbals convencionales y aumentar en 200% su resistencia estructural. El motor de titanio pesa 2,6 gramos y puede alcanzar velocidades de control de hasta 360 grados por segundo, según las especificaciones comunicadas por el fabricante.

La compañía ya había confirmado en marzo que el Robot Phone utiliza una arquitectura de gimbal 4DoF y estabilización en tres ejes. También anunció funciones como seguimiento de objetos mediante IA y movimientos automáticos de cámara para grabación.

¿Qué aporta la alianza entre HONOR y ARRI?

El Robot Phone será uno de los primeros productos en incorporar resultados de la colaboración técnica entre HONOR y ARRI, fabricante alemán especializado en cámaras y tecnologías para producción cinematográfica.

Ambas compañías anunciaron su alianza en marzo de 2026. ARRI confirmó entonces que tecnologías procedentes de sus sistemas de cámaras ALEXA serían adaptadas para el futuro Robot Phone y que el objetivo era trasladar principios de ciencia de imagen y producción cinematográfica a dispositivos móviles.

“El futuro no se reduce simplemente a más píxeles. Se trata de control. Se trata de dar a los creadores las herramientas necesarias para capturar imágenes hermosas”, señaló David Bermbach, directivo de ARRI, según la información difundida sobre el proyecto.

Por su parte, James Li, CEO de HONOR, destacó que la evolución de la imagen depende tanto del hardware utilizado para capturarla como del procesamiento y los algoritmos aplicados posteriormente.

Cámaras de hasta 200 megapíxeles

Según las especificaciones anunciadas por HONOR, el sistema fotográfico incluye una cámara principal de 200 megapíxeles, equipada con el Agile Gimbal, sensor de 1/1,28 pulgadas y apertura f/1.6.

A ella se suma una cámara telefoto periscópica de 200 megapíxeles, con sensor de 1/1,4 pulgadas y zoom óptico de 2,7x, además de una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles con un campo de visión de 122 grados.

HONOR ya había confirmado previamente que el Robot Phone estaría construido alrededor de un sensor de 200 megapíxeles y un sistema de cámara estabilizada mediante gimbal.

ARRI LogC3 y herramientas para posproducción

Una de las principales novedades para creadores audiovisuales es la incorporación anunciada de ARRI LogC3 de 10 bits en el modo ARRI CINEMA.

La propuesta también contempla ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks, junto con el procesamiento del chip de imagen HONOR H1. Según la compañía, el sistema aplica reducción de ruido mediante inteligencia artificial y optimización del rango dinámico.

El objetivo es conservar una mayor cantidad de información en luces, sombras y color para facilitar el trabajo posterior con el material grabado.

HONOR señala además que los archivos obtenidos podrán integrarse en flujos profesionales de posproducción, incluido el uso de LUT de ARRI en herramientas de edición compatibles.

La alianza entre ambas empresas contempla precisamente trasladar elementos de la ciencia de imagen, reproducción de color y procesos profesionales de ARRI al entorno móvil.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7.060 mAh

En rendimiento, HONOR informó que el Robot Phone utiliza la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinada a soportar tareas de inteligencia artificial, procesamiento de imagen y multitarea.

El dispositivo incorpora además un sistema de refrigeración diseñado para controlar la temperatura durante sesiones prolongadas de grabación.

Según las especificaciones proporcionadas por HONOR, el equipo integra una batería de silicio-carbono de 7.060 mAh, compatible con carga por cable de 120 W y carga inalámbrica HONOR SuperCharge de 50 W.

Un teléfono que busca moverse más allá de la pantalla

La propuesta del Robot Phone no se limita a estabilizar grabaciones. HONOR plantea utilizar el movimiento físico de la cámara como parte de la interacción con el usuario.

Durante el MWC 2026, la compañía mostró funciones como videollamadas con seguimiento del usuario, reconocimiento de movimiento y respuestas físicas mediante movimientos del módulo. HONOR también señaló que el teléfono puede identificar sonidos, seguir objetos y modificar la orientación de su cámara en tiempo real.

El proyecto forma parte de la estrategia de la compañía para combinar inteligencia artificial con hardware capaz de interactuar físicamente con el entorno. La colaboración con ARRI añade un segundo objetivo: acercar determinadas herramientas y principios de la producción cinematográfica profesional a la grabación desde smartphones.