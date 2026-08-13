La Municipalidad Distrital de El Tambo, a través de la nueva alcaldesa Marisol Andres, oficializó la nómina de funcionarios asignados a las principales gerencias de la comuna tambina, con el propósito de reestructurar la gestión local y optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

En el cuadro de funcionarios y gerencias designadas se tienen ha: Gerencia Municipal – Abog. Rubén Darío Véliz Buendía; Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Lic. Adm. Jhonatan J. Vilcarano Castellanos; Gerencia de Asesoría Jurídica – Abog. Sergio Alonso Canahualpa Inga; Gerencia de Rentas – Abg. Juan Braulio Gonzales Franco; Gerencia de Desarrollo Económico – Abg. José Antonio Yauri Julcarima (E); Gerencia de Desarrollo Social – Lic. Rosy Contreras Monago; Gerencia de Desarrollo Territorial – Ing. Luis Efraín Yaranga Condori y en la Gerencia de Servicios Públicos – Ing. Ambiental José Franz Chagua Esteban.

Entre las primeras declaraciones, tras asumir el cargo, la alcaldesa Andrés mencionó que la designación de los nuevos directivos que asuman sus despachos será con la prioridad de acelerar la ejecución presupuestal, destrabar trámites administrativos en materia territorial y comercial, y garantizar la operatividad de los servicios de limpieza pública y desarrollo social en el distrito.

Por su parte el regidor José Luis García, cuestionó que se esté realizando tantas modificaciones.

“Esta rotación de funcionarios, lo que hace es agravar el funcionamiento institucional. La obras deben continuar y esta situación lo que hace es generar un clima laboral, que afecta su rendimiento y descrédito de parte de la población”, expresó el edil.