El tránsito permanece completamente bloqueado en la carretera Perené–Pichanaki, a la altura del sector Boca Tigre, luego de que las intensas lluvias provocaran la caída de un huaico que cubrió la vía con piedras, lodo y gran cantidad de material.

La emergencia se registra desde aproximadamente las 8:00 de la noche de ayer, dejando a cientos de vehículos varados en ambos sentidos de la carretera. Entre los afectados se encuentran buses interprovinciales que partieron desde Satipo con destino a Lima y otras ciudades.

Conductores y pasajeros permanecen a la espera de la rehabilitación de la vía, mientras que algunas personas, ante la necesidad de continuar con sus viajes, optaron por cruzar caminando la zona afectada cargando sus pertenencias.

Los transportistas y usuarios solicitaron la intervención urgente de Provías Nacional con maquinaria pesada para retirar el material acumulado y restablecer el tránsito en este importante tramo de la Selva Central.