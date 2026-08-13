Un enfrentamiento entre presuntos barristas dejó dos menores de edad heridos por impactos de perdigones en el distrito limeño de Surquillo.

Según la Policía Nacional, la pelea se inició en la avenida José Gálvez Barrenechea, en el límite con el distrito de San Borja, y terminó en los exteriores del mercado Villa Victoria.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, los grupos involucrados estarían conformados por los denominados “falsos barristas”, entre ellos varios menores de edad. Durante el enfrentamiento se habrían utilizado proyectiles y perdigones, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

Agentes del Serenazgo, bomberos y efectivos policiales acudieron al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron encontrados tendidos en la vía pública. Ambos fueron trasladados al Hospital Casimiro Ulloa, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de enfrentamientos entre grupos de Surquillo y San Borja se han vuelto frecuentes durante el último mes. Ante ello, solicitaron mayor presencia policial y patrullaje para prevenir nuevos actos de violencia.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que se produjo el enfrentamiento.

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