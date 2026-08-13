El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el II Simulacro Nacional Multipeligro, programado para este viernes 14 de agosto, tendrá como uno de sus principales objetivos preparar a la población ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

El ejercicio tendrá como foco central la región Piura y no se limitará a escenarios de sismo. Según Belaunde, también se simularán emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones que podrían registrarse durante el periodo de mayor intensidad del fenómeno climático, previsto para los próximos meses.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó que en Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Huánuco se pondrá especial énfasis en la respuesta ante inundaciones, aluviones y huaicos.

Como parte de las acciones de prevención, el ministro señaló que se dispuso la participación de batallones de ingeniería del Ejército en trabajos de limpieza y descolmatación de cauces para reducir el impacto de posibles emergencias.

En Piura, estas labores estarán a cargo del Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N.° 51, mientras que el Batallón de Ingeniería de Amazonas intervendrá en un tramo comprendido entre los puentes Independencia y Bolognesi.

Belaunde brindó estas declaraciones durante una demostración de las capacidades de los Grupos USAR de las Fuerzas Armadas, unidades especializadas en búsqueda y rescate que vienen preparándose ante la posibilidad de ser enviadas a Colombia para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en ese país.

#EnVivo El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, brinda detalles sobre equipos USAR Perú tras terremoto en Colombia: "Estamos manifestando y reiterando nuestra buena disposición para ayudar. Estamos listos para el llamado de cualquier nación hermana" ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/yWCb4OhLze — Canal N (@canalN_) August 12, 2026

Video: Canal N