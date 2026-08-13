El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Luis Fares Yunis Herrera como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.° 223-2026-IN, publicada en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La disposición, fechada el 11 de agosto de 2026, señala que el nombramiento se produce debido a que el cargo se encontraba vacante.

En una norma paralela, el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Ramiro Alvarado Gómez y expresó su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

Fares Yunis Herrera es abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Lima y cuenta con más de 20 años de experiencia en la Policía Nacional del Perú. Durante su trayectoria, trabajó en áreas como la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección de Inteligencia. Además, figura como Foreign Legal Consultant en el State Bar of California.