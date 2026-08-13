La designación fue oficializada mediante una resolución suprema, tras aceptarse la renuncia de Juan Ramiro Alvarado Gómez.
La designación fue oficializada mediante una resolución suprema, tras aceptarse la renuncia de Juan Ramiro Alvarado Gómez.

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Luis Fares Yunis Herrera como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.° 223-2026-IN, publicada en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La disposición, fechada el 11 de agosto de 2026, señala que el nombramiento se produce debido a que el cargo se encontraba vacante.

En una norma paralela, el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Ramiro Alvarado Gómez y expresó su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

Fares Yunis Herrera es abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Lima y cuenta con más de 20 años de experiencia en la Policía Nacional del Perú. Durante su trayectoria, trabajó en áreas como la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección de Inteligencia. Además, figura como Foreign Legal Consultant en el State Bar of California.

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