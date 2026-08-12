Guillermo Bussinger, quien durante más de diez años fue vocalista de Pedro Suárez-Vértiz La Banda, inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de “Cuéntame”, su primer sencillo dentro de este proyecto como solista.

El tema representa el retorno del músico a una propuesta propia después de años dedicados a interpretar las canciones de Pedro Suárez-Vértiz en escenarios del Perú y el extranjero.

“Durante muchos años tuve el privilegio de interpretar canciones que forman parte de la historia del rock peruano. Hoy llegó el momento de contar mi propia historia”, señaló Bussinger sobre el lanzamiento.

“Cuéntame” marca una nueva etapa para Guillermo Bussinger

El sencillo fue producido por Bussinger junto con el guitarrista Kike Robles y plantea un sonido contemporáneo con énfasis melódico.

Para el cantante, la canción permitirá al público acercarse a una faceta distinta de su trabajo, esta vez como responsable de su propia propuesta artística.

“‘Cuéntame’ es el inicio de un camino en el que el público conocerá quién soy realmente como artista”, afirmó.

El lanzamiento también recupera un proyecto que Bussinger había comenzado años antes. En 2012 publicó un álbum titulado igualmente “Cuéntame”, pero posteriormente su desarrollo como solista quedó en pausa.

De Corbeta Blanca y Aliados a Pedro Suárez-Vértiz La Banda

Antes de integrarse al proyecto musical de Pedro Suárez-Vértiz, Bussinger formó parte de la escena del rock peruano con las agrupaciones Corbeta Blanca y Aliados.

Durante esa etapa grabó producciones para PolyGram y Sony Music y su trabajo llegó a espacios musicales internacionales como MTV, HTV y Ritmoson Latino, según la información proporcionada por su equipo.

También desarrolló trabajos como compositor y productor y colaboró con el ingeniero estadounidense George Marino en Nueva York.

Más de una década interpretando a Pedro Suárez-Vértiz

El rumbo de su carrera cambió cuando fue convocado por Pedro Suárez-Vértiz para asumir la voz principal de su banda oficial.

Desde entonces, Bussinger interpretó durante más de una década el repertorio del músico peruano en conciertos realizados en distintas ciudades del país y en presentaciones internacionales, entre ellas Nueva York.

Tras esa etapa, el cantante retoma ahora el proyecto que había dejado en pausa para desarrollar material bajo su propio nombre.

“Cuéntame” funciona así como el punto de partida de una nueva fase en la que Bussinger busca posicionarse ante el público con canciones propias y desde sus facetas de cantante, compositor y productor.