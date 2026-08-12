El festival Vivo X el Rock 2026 fue cancelado de manera definitiva, según informó este martes 11 de agosto la productora Kandavu Entertainment. La decisión afecta a los asistentes que habían adquirido entradas para la nueva edición del evento.





¿Habrá devolución de entradas?

Kandavu señaló que Ticketmaster estará a cargo de gestionar la devolución del dinero por las entradas compradas. El proceso comenzará este 11 de agosto y tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, de acuerdo con las condiciones de compra.

La productora pidió a los asistentes mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de Ticketmaster. También expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante la preparación del festival.

La última edición del festival antes de la pandemia se realizó en noviembre de 2019 en el Estadio de San Marcos. Aquella edición reunió a artistas como Slipknot, Interpol y Fito Páez, mientras que las ediciones previstas para 2020 y 2021 fueron canceladas debido a la pandemia.

El evento volvió en marzo de 2025, después de seis años de ausencia. En su regreso se presentaron a Marilyn Manson, The Hives y Anthrax como parte del cartel, además de bandas nacionales como Zen, Gaia y La Sarita.

Durante las semanas previas al anuncio circularon especulaciones en redes sociales sobre los posibles artistas que participarían en la nueva edición. Entre los nombres mencionados estuvieron The Strokes y Foo Fighters, aunque ambas agrupaciones tenían presentaciones programadas en Lima fuera del festival.

La cancelación dejó sin efecto la edición prevista para este año y pone en pausa la continuidad del evento. Hasta el momento, Kandavu no informó sobre nuevas fechas ni detalles de una eventual próxima edición.