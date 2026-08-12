El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que Perú enviará equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) a Colombia para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

“A pedido de la presidenta se les ha ofrecido unidades de rescate, ante lo cual el vicepresidente de Colombia (José Manuel Restrepo) ha agradecido enormemente a nombre del gobierno y del pueblo de su país”, explicó Galarreta.

El premier resaltó que los especialistas podrán trabajar directamente en las zonas afectadas.

“Esta es una situación que nos pone a toda la región en alerta, nuestras unidades que van estar en Colombia podrán estar en actividad in situ, que siempre es importante”, agregó.