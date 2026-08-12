El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que el Ministerio de Salud trabaja en la digitalización de documentos para agilizar los procesos administrativos de los hospitales a nivel nacional. Así lo confirmó durante una jornada de supervisión en centros de salud y hospitales de Lima sur.

La medida responde a problemas detectados en el manejo de documentación, entre ellos el almacenamiento manual de historias clínicas. Dyer señaló que la iniciativa será coordinada desde la sede central del Minsa.

“Hemos encontrado un problema de documentación por lo que estamos trabajando un comité de digitalización desde la sede central del Ministerio de Salud”, indicó.

Ministro Luis Dyer visita centros de salud y hospitales de Lima sur para mejorar la digitalización y equipamiento



También recorrió las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas donde fortalecerá el proceso de compra de medicamentos oncológicos.



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El titular el Minsa inició su recorrido en el Centro de Salud Materno Infantil Buenos Aires de Villa, en Chorrillos, donde verificó el estado de la infraestructura y el funcionamiento del equipamiento. Luego acudió a la sede de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, en Barranco, y al Centro de Salud Alicia Lastres Vda. de la Torre para revisar sus procesos administrativos y operativos.

La jornada continuó en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde el ministro recogió las principales necesidades del personal y supervisó los servicios y equipos médicos. Durante la visita dispuso agilizar las acciones destinadas a recuperar los equipos que se encuentran inoperativos.

Alerta sobre equipos sin funcionar

En el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, Dyer informó que solo uno de los tres equipos de rayos X estaba operativo. También señaló que el mamógrafo no funcionaba y que el trámite para reemplazar los equipos llevaba un año.

“En el HEVES hemos encontrado que de los tres rayos X solo funciona uno, el mamógrafo no funciona y las solicitudes para hacer el cambio de equipo está demorando un año”, indicó.

Destaca gestión en el Hospital María Auxiliadora

El ministro también supervisó el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, donde recorrió las áreas de diagnóstico por imágenes, sala de lectura radiológica, centro endoscópico, estadística, informática y logística. Allí verificó el funcionamiento de una plataforma que permite monitorear en tiempo real indicadores de consulta externa, emergencia y sala de operaciones.

Dyer destacó que este sistema permite al director hacer seguimiento de los procesos hospitalarios y de la atención médica. Por ello, dispuso que su equipo conozca el modelo para evaluar su aplicación en otros establecimientos.

“No todo es malo. En el Hospital María Auxiliadora hemos visto un sistema de indicadores de gestión especialmente de la atención de los médicos donde el director tiene control. Han identificado todos los procesos hospitalarios y han implementado este sistema moderno. He mandado a mi equipo para explicar lo positivo con el fin de replicarlo en otros establecimientos de salud”, destacó.

Revisión de medicamentos en el INEN

El recorrido terminó en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde Dyer revisó la logística y los procesos de adquisición de medicamentos para pacientes con cáncer. El ministro pidió mejorar los tiempos de compra para garantizar una atención adecuada y la continuidad de los tratamientos.

“A la población decirle que estamos haciendo gestión administrativa. Mi respeto absoluto por los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Yo estoy viendo el tema administrativo, operaciones y logística para tener equipos funcionando y medicamentos en tiempos más corto y que el Minsa empiece a moverse”, concluyó.