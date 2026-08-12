Inseguridad a plena luz del día. Un grupo de delincuentes armados ingresaron a una vivienda y huyeron realizando varios disparos al ser descubiertos por los vecinos.

Este hecho ocurrió a las 13:30 horas, aproximadamente, de este martes en un inmueble del jirón Huallata de la urbanización Central Volante de Juliaca.

Según los testigos, los hampones llegaron al lugar a bordo de una camioneta plomo. Luego habrían violentado la puerta principal para ingresar a una de las habitaciones.

Al percatarse del movimiento de los desconocidos, los vecinos salieron rápidamente de sus casas y dieron la voz de alarma para acorralar a los maleantes.

Al verse descubiertos y ante el rápido avance de los moradores que intentaban cercarlos, los asaltantes realizaron varios disparos al aire en plena vía pública para abrirse paso y huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

Posteriormente, los agentes de Serenazgo y personal especializado de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para recoger las evidencias y levantar los casquillos percutados hallados en la vía pública. Los ladrones se habrían llevado una mochila, al parecer, conteniendo dinero.

Frente a este nuevo hecho delictivo, los moradores manifestaron su indignación y señalaron que, ante la inoperancia de las autoridades para garantizar la seguridad, continuarán organizados en patrullas vecinales para defender sus hogares y hacer frente a la ola de inseguridad.