Un total de 33 444 jóvenes de las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea ejercerán por primera vez su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco.

Del total de nuevos electores, 16 905 son varones y 16 539 son mujeres.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, explicó que estos ciudadanos forman parte del Padrón Electoral, que fue cerrado el 7 de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma electoral. Precisó que su incorporación responde a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones, cuyo artículo 201 señala que el padrón comprende a todas las personas que cumplen la mayoría de edad hasta la fecha de la jornada electoral.

El funcionario destacó la importancia de la participación de los jóvenes en los próximos comicios y los exhortó a informarse para ejercer su derecho al voto de manera responsable. “El voto de los jóvenes es fundamental para la democracia. Por ello, los exhortamos a informarse sobre el proceso electoral, conocer sus derechos y deberes como electores y participar de manera responsable el día de la votación”, manifestó Sánchez Araujo.

Huánuco concentra la mayor cantidad de nuevos electores

En la provincia de Huánuco se registran 23 420 jóvenes que votarán por primera vez: 11 798 varones y 11 622 mujeres. La mayor cantidad se concentra en los distritos de Amarilis, Huánuco, Pillco Marca, Santa María del Valle y Churubamba.

En Ambo, son 4 555 los jóvenes habilitados para votar por primera vez, de los cuales 2 354 son varones y 2 201 mujeres. La mayor concentración se encuentra en los distritos de Ambo, Conchamarca, Huácar y San Rafael.

Mientras tanto, en Pachitea, 5 469 jóvenes ejercerán por primera vez su derecho al sufragio: 2 753 varones y 2 716 mujeres.

La jurisdicción de la ODPE Huánuco comprende las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea.

¿Qué autoridades se elegirán?

Durante las ERM 2026, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales. En el ámbito regional se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales; mientras que en los ámbitos provincial y distrital se elegirán alcaldes y regidores.

Finalmente, la ONPE brinda orientación electoral a la ciudadanía en la sede de la ODPE Huánuco, ubicada en el Jr. Jorge Chávez N.° 329, distrito de Amarilis. La atención al público se realiza de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.