El FBC Melgar informó que llegó a un acuerdo para la resolución de los contratos de los futbolistas Yimy Gamero y Alejandro Ramos, quienes dejarán de formar parte del plantel rojinegro.

El ‘Dominó’, a cargo del técnico Miguel Rondelli, anunció las salidas horas antes del cierre de la segunda ventana del libro de pases en el marco del Torneo Clausura de la Liga 2026.

Yimy Gamero fue ascendido al primer equipo en 2020, pero su participación con la camiseta rojinegra fue limitada, pues disputó apenas 7 partidos como profesional, 2 en 2021 y 5 en la presente temporada.

“Gracias Yimy por tu profesionalismo y compromiso con nuestros colores. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera”, escribió FBC Melgar en sus redes sociales.

Por su parte, Alejandro Ramos se incorporó al club en 2021 y tuvo su mejor campaña en el 2022, cuando jugó 43 partidos entre la Liga 1 y Copa Sudamericana, siendo titular en el equipo que conquistó el Torneo Apertura y alcanzó la clasificación a semifinales del certamen internacional. Sin embargo, este año su participación se redujo considerablemente, sumando solo 10 partidos y 482 minutos en cancha.

Con la resolución de estos contratos, Melgar da un paso en la reestructuración de su plantel de cara a los próximos objetivos deportivos del club.

OBJETIVOS

Melgar tiene por objetivo pelear el título en el Torneo Clausura; no obstante, algunos tropiezos impiden conseguirlo. Como se recuerda, en su último partido con FC Cajamarca en el estadio de la UNSA, el cuadro rojinegro perdió por 2-4.