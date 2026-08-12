Un nuevo hecho de violencia criminal vuelve a enlutar la provincia de Pisco. Kiara Tatiana Palacios Huamán, de 24 años, joven madre y vecina del sector Gonzales Prada, perdió la vida tras ser atacada a balazos en la calle Juan Osores, en la urbanización San Alberto, a pocos metros de la Fiscalía de Pisco. El crimen ocurrió durante la noche del 10 de agosto y provocó momentos de tensión entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.

Feminicidio en la zona

Durante el mismo ataque criminal, Ariana Huamán Huanca, quien se encontraba junto a la víctima, resultó herida por un proyectil en una de sus piernas. La joven que indicó ser prima de la víctima mortal, fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibió atención médica. Mientras tanto, la zona donde ocurrió el crimen fue asegurada por efectivos policiales para permitir el desarrollo de las diligencias y la recopilación de evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.

Tras conocerse el asesinato, efectivos de la Policía Nacional del Perú desplegaron acciones inmediatas en distintos puntos con el propósito de ubicar al presunto responsable. En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional señaló que ha iniciado la búsqueda de Edu Gabriel Juárez Huamán, expareja de la víctima, quien es señalado preliminarmente como presunto implicado en la muerte violenta. El caso viene siendo investigado bajo la hipótesis de feminicidio, por lo que serán las investigaciones del Ministerio Público y la Policía las que determinen las responsabilidades correspondientes.

El coronel PNP Elías Soto, jefe de la División Policial de Pisco, dirige las diligencias y las acciones destinadas a ubicar y capturar al presunto autor. Los agentes vienen recopilando testimonios, información y otros elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Los ciudadanos cuestionan que hechos de esta naturaleza puedan registrarse incluso en sectores donde existe presencia de instituciones encargadas de garantizar la seguridad y administrar justicia.

Fiscalía investiga

En tanto, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, inició investigación preliminar contra quienes resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, en agravio de quien en vida fue Kiara Tatania Palacios Huamán y de Ariana Jaren Huamán Huanca, respectivamente.

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Jessenia Sarmiento Tueros, quien dispuso un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias preliminares a cargo del personal de la AREINCRI Pisco, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Las diligencias preliminares tienen como finalidad establecer si los hechos materia de investigación ocurrieron y si revisten carácter delictivo, así como asegurar los elementos materiales vinculados al caso e individualizar a las personas que pudieran estar involucradas, dentro del marco establecido por la legislación vigente.

El Ministerio Público, a través del despacho fiscal a cargo del caso, continúa dirigiendo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las acciones legales que correspondan.

EL DATO: La Policía Nacional desplegó una intensa búsqueda para capturar a Edu Gabriel Juárez Huamán (a) “Edu”, quien habría asesinado a la joven madre y abandonando a sus dos menores hijos. En 2020 fue detenido por robo agravado en banda, en 2021 terminó herido por sicarios en un presunto ajuste de cuentas por microcomercialización de drogas y otros.

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