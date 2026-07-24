Un interno del establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche, en Ica, fue encontrado sin vida la mañana del jueves 23 de julio al interior de su celda. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Cuerpo sin vida

El fallecido fue identificado como Edgar Rivas Canchos, de 48 años, quien permanecía recluido en el área 5 del pabellón 8B del penal. De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se produjo durante el conteo de rutina y la apertura de celdas al inicio de la jornada.

Las primeras versiones señalan que el interno fue encontrado con signos de haber estado suspendido. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Ica, donde se practicará la necropsia de ley.

Rivas Canchos llevaba aproximadamente tres meses internado en el penal, luego de haber sido sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su exconviviente, madre de sus cuatro hijos.

En abril de este año, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona logró que se le impusiera la máxima pena tras acreditarse su responsabilidad penal en el feminicdio ocurrido el 21 de marzo de 2025, en el distrito de Parcona.

Según la investigación fiscal, el condenado llegó hasta la vivienda de la víctima con el argumento de entregarle un regalo para intentar reanudar la relación sentimental, la cual había concluido dos meses antes. Sin embargo, tras la negativa de la mujer y una discusión originada por celos, la atacó con un arma blanca, ocasionándole heridas mortales en el abdomen.

El ataque ocurrió en presencia de una de las hijas de la pareja, de siete años. Aunque la víctima recibió atención médica en hospitales de Ica y posteriormente en Lima, falleció el 1 de mayo de 2025 a consecuencia de una falla orgánica múltiple derivada de las heridas sufridas.

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