La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, consiguió que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra José Carlos Magallanes Magallanes, investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio agravado con crueldad, en agravio de su pareja Johana Calle Uribe.

Víctima fue estrangulada

La investigación del caso está a cargo de la fiscal adjunta titular Shirley Magali Velarde Benavides, quien durante la audiencia realizada el 06 de junio de 2026 sustentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos materia de investigación.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2026, cuando el investigado celebraba su cumpleaños junto a la agraviada y ambos se encontraban libando licor. En dichas circunstancias, el imputado habría revisado el celular de la víctima y, tras leer mensajes que no fueron de su agrado, rompió el equipo móvil e inició una violenta agresión física con ensañamiento, golpeándola en la cabeza y diversas partes del cuerpo, ocasionándole múltiples lesiones traumáticas externas e internas.

Asimismo, según la investigación fiscal, después de agredirla físicamente, el investigado la habría estrangulado con sus manos, causándole múltiples lesiones traumáticas externas e internas en el cuello. Posteriormente, dejó el cuerpo sin vida sobre la cama, cerró la habitación con candado y huyó de la vivienda. Posteriormente, se habría comunicado con una amiga de la víctima para pedirle que acudiera a recogerla, siendo encontrada sin vida en el interior del inmueble. La joven madre deja a dos menores en la orfandad.

Las diligencias fiscales permitieron establecer que, tras ocurrido el hecho, el investigado huyó del distrito de Marcona con dirección a la ciudad de Chincha, donde permaneció oculto hasta su captura por efectivos de la Areincri Nasca el 28 de mayo de 2026, en merito a la detención preliminar dictada en su contra por estos hechos a requerimiento de la Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre.

Cabe señalar que el delito de feminicidio agravado contempla una prognosis de pena no menor de 30 años ni mayor de 35 años de pena privativa de libertad.

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