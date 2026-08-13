El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori aprobó declarar de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros realizada en Palacio de Gobierno y permitirá coordinar las medidas necesarias para recibir al pontífice.

“La visita de su santidad es una gran noticia para todo el país”, expresó la mandataria. Entre las acciones contempladas se encuentran facilidades aduaneras para el ingreso de bienes, equipos y otros elementos necesarios durante la permanencia del papa en territorio peruano.

Para organizar las actividades se conformará una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, encargada de establecer las estrategias y acciones para garantizar el desarrollo de la visita.

La Cancillería tendrá la coordinación nacional y la secretaría técnica, mientras que los ministerios designarán representantes y también podrán participar gobiernos regionales y locales vinculados al itinerario.