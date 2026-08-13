Una de las frases más recordadas de Koky Belaunde encontró una nueva forma de hacerse viral: la música.
El estilista peruano inspiró una canción que forma parte de Qué rico sessions Vol. 3, proyecto desarrollado por la creadora de contenido Grace en internet junto a Yamil Quiere Ser Artista.
El tema toma como referencia la popular expresión “¡Píntate el pelo color cucaracha!”, vinculada a una de las intervenciones más recordadas de Belaunde en televisión.
La frase ha continuado circulando en redes y ahora fue incorporada como elemento central de una propuesta musical que juega con referencias de la cultura popular peruana.
La canción comenzó a generar reacciones entre los usuarios de redes sociales, donde se han compartido publicaciones relacionadas con el lanzamiento.
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