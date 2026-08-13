El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia este miércoles 12 de agosto desde el penal de Barbadillo hacia un establecimiento de salud, debido a complicaciones relacionadas con su estado renal.

El traslado se realizó en una ambulancia y contó con resguardo de la Policía Nacional.

Según la información proporcionada, esta sería la séptima vez durante el año que el exmandatario requiere atención médica de emergencia. En ocasiones anteriores, fue trasladado al Hospital de Vitarte por su cercanía al centro penitenciario, mientras que en otros casos recibió atención en una clínica particular.

Las complicaciones de salud de Vizcarra están relacionadas con problemas en el funcionamiento de sus riñones. El expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica a inicios de año y, de acuerdo con el reporte citado, posteriormente quedó con un solo riñón funcional.

Actualmente, el exmandatario requiere controles médicos y atención especializada debido al reducido funcionamiento del riñón izquierdo. Además, su estado estaría asociado a la presencia de cálculos renales, según la información difundida sobre su condición.

El traslado se efectuó bajo estrictas medidas de seguridad. Registros difundidos en plataformas digitales mostraron la salida de la ambulancia del penal de Barbadillo, acompañada por vehículos policiales durante su desplazamiento hacia el establecimiento de salud.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál es el estado de salud de Vizcarra tras esta nueva evacuación médica ni se ha precisado el establecimiento al que fue trasladado.

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