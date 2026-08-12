Un chofer de la empresa de transporte Nuevo Horizonte fue baleado este miércoles en la urbanización Valdiviezo, en el distrito limeño de Ate, en un ataque que estaría relacionado con las amenazas extorsivas denunciadas previamente por la empresa.

El conductor quedó gravemente herido y un escolar habría resultado con una lesión en la cabeza, de acuerdo a un reporte de ATV.

El hecho ocurrió en la tarde de hoy, cuando el vehículo se encontraba cerca del patio de maniobras de la empresa. Según testigos, un sujeto subió al bus como pasajero, se ubicó detrás del conductor y le disparó en dos ocasiones.

El agresor descendió rápidamente de la unidad y escapó a bordo de una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones. El ataque generó alarma entre vecinos y pasajeros, mientras compañeros del conductor y agentes de la Policía Nacional acudieron para auxiliar a los afectados.

El chofer, identificado como Julio Becerra, fue trasladado de emergencia a la Clínica San Juan de Dios, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas. El escolar fue llevado por su padre a un centro médico para recibir atención.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el ataque ocurre pocos días después de que trabajadores de Nuevo Horizonte denunciaran amenazas extorsivas. Desde el 10 de agosto, la empresa habría sufrido al menos dos atentados: desconocidos en motocicletas arrojaron explosivos y dejaron mensajes de intimidación contra unidades que cubren la ruta Ate-Yerbateros y otros recorridos.

Según las pesquisas las amenazas estarían vinculadas a la organización denominada Los Occidentales, cuyos integrantes habrían enviado cartas extorsivas y utilizado artefactos explosivos para amedrentar a los transportistas.

“Así como le estamos dejando esta dinamita apagada, asimismo se la dejamos prendida. Tienen 24 horas para reportarse”, se leía en uno de los anteriores mensajes extorsivos.