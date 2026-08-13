Ante los reportes de incremento en el precio de los combustibles registrados en distintas regiones del país en los últimos días, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ejecuta un operativo de monitoreo en grifos y estaciones de servicio a nivel nacional.

El objetivo es verificar el abastecimiento y los precios de los combustibles, así como el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

La constatación será a través de las 26 oficinas regionales, en las que los establecimientos deben informar de manera clara, visible y oportuna los precios actualizados de los combustibles, mediante sus paneles u otros medios. Asimismo, se verifica la disponibilidad del Libro de Reclamaciones, a fin de garantizar que los consumidores puedan registrar sus quejas cuando lo consideren necesario.

Las acciones de fiscalización se desarrollan especialmente en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde se han identificado las mayores alertas por posibles afectaciones a los consumidores. En el caso de Lima, la operación comprende 10 puntos.

La finalidad es detectar oportunamente posibles conductas que infrinjan las normas de libre competencia y que puedan estar relacionadas con los incrementos reportados.