El cantante español Walls llegará por primera vez al Perú para ofrecer un concierto el próximo domingo 11 de octubre de 2026 en el Teatro Canout, en Miraflores, como parte de su gira “El día que me olvides tour”.

El artista presentará en Lima un repertorio que recorrerá diferentes momentos de su discografía y mostrará su actual propuesta musical, marcada por influencias del pop rock de los años noventa.

Las entradas para la presentación ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Walls presentará “El día que me olvides” en Lima

La llegada del músico español se produce en medio de la gira asociada con “El día que me olvides”, proyecto con el que desarrolla una propuesta de sonido más orgánico y aborda temas relacionados con la memoria y el legado.

Según la información proporcionada por la producción, el lanzamiento alcanzó el primer lugar en ventas en España.

Para su presentación en el Teatro Canout, Walls prepara un setlist que incluirá canciones de sus diferentes trabajos y temas de esta nueva etapa.

¿Quién es Walls y cuáles son sus canciones más conocidas?

Ginés Paredes Giménez, conocido artísticamente como Walls, es un cantante y compositor español que ha desarrollado su carrera entre el pop, el rock y otros sonidos contemporáneos.

En 2022 publicó “Los niños del parque”, trabajo que alcanzó el cuarto puesto en ventas en España, según la información difundida por la producción.

Dos años después presentó “Luna 18”, álbum en el que combinó elementos de rock, punk y pop y que llegó al primer puesto en ventas de vinilo.

Entre las canciones que han ganado mayor reconocimiento dentro de su repertorio figura “Haz lo que quieras conmigo”, tema que obtuvo certificación de Oro.

Walls ha colaborado con Hombres G, Dani Fernández y otros artistas

A lo largo de su trayectoria, el músico ha trabajado con distintos representantes de la escena española y latinoamericana.

Entre las colaboraciones mencionadas por la producción aparecen Dani Fernández, Hombres G, Despistaos, Bruses, Xavibo, Hens, Belén Aguilera, Marc Seguí, Funzo y Baby Loud.

En 2025, además, Walls recibió un reconocimiento a Mejor Videoclip en LOS40 Music Awards, de acuerdo con la información proporcionada para el anuncio de su presentación en Perú.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Walls en Lima?

El debut de Walls ante el público peruano está programado para el domingo 11 de octubre de 2026 en el Teatro Canout, ubicado en el distrito de Miraflores.

El concierto forma parte de “El día que me olvides tour” y será la primera presentación del cantautor español en Lima.

Las entradas se encuentran a la venta mediante la plataforma Teleticket.