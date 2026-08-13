En cumplimiento de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Petroperú distribuye combustibles sin IGV en esa parte del país, preferencia que, sin embargo, no cumple por el problema financiero que tiene, señaló Correo el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez.

Explicó que los privados podrían abastecer de combustibles en la Amazonía en tanto Petroperú resuelve sus problemas, pero el tema está que no tendrían que aplicar el IGV, en cumplimiento de la citada ley, por lo que tendrían que asumirlo.

Una salida, según indicó, sería que el Congreso cambie la citada ley porque involucra tributos, pero ante la emergencia de desabastecimiento en la Amazonía, que encarece los combustibles, sería que el Ejecutivo emita un decreto de urgencia (DU).

“Desde mi experiencia, el Ejecutivo podría emitir un Decreto de Urgencia (DU) por un determinado período, por 45 días, para que los privados hagan la distribución”, precisó.

Almacenamiento

Vásquez explicó que el tema de fondo también es logístico porque no hay suficiente lugares de almacenamiento de combustibles.

“Petroperú tiene las preferencias, pero solo tiene dos lugares para hacerlo (almacenar). Uno está en Pucallpa y el otro en Iquitos, pero como tiene problemas ha generado un bache en la distribución”, comentó.

Sin embargo, el problema de almacenamiento no solo es en la Amazonía, sino en todo el Perú. “Hay un problema severo de infraestructura de almacenamiento en Perú y se ha notado también en el mismo sector privado, problemas asociados a la dificultad para la compra de combustibles. El sector privado tiene esta limitaciones porque no hay incentivos para invertir en sistema de almacenamiento y logística. Tendría que ser parte de la agenda del Poder Ejecutivo, ¿no?”, anotó.