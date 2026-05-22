El principal sospechoso del feminicidio de Johana Uribe Calle, joven madre de 37 años asesinada en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, registra antecedentes policiales por violencia contra mujeres e incluso una denuncia por tentativa de feminicidio presentada en la ciudad de Chincha.

Grave delito

Se trata de José Carlos Magallanes Magallanes, de 29 años, natural del distrito de Grocio Prado, quien actualmente permanece no habido y es intensamente buscado por la policía tras ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de Johana Uribe, ocurrido el pasado domingo 17 de mayo. La víctima deja en la orfandad a dos menores hijos.

La abogada Leslie Montaño Mayta confirmó en declaraciones al medio local Gil Vargas, que el investigado mantenía un patrón reiterativo de violencia contra sus anteriores parejas, varias de las cuales lo denunciaron en años anteriores por agresiones físicas, psicológicas e incluso amenazas.

Según detalló la letrada, una expareja denunció en octubre de 2024 un presunto intento de feminicidio luego de haber sido golpeada, estrangulada y amenazada de muerte por Magallanes. La mujer logró escapar tras perder el conocimiento y refugiarse en una institución educativa, donde recibió ayuda antes de presentar la denuncia ante la Policía.

La defensa legal de la familia de la víctima también reveló que posteriormente el acusado habría intentado extorsionar a esta misma denunciante mediante la difusión de videos íntimos, presuntamente con el objetivo de obligarla a desistir del proceso judicial en su contra.

Asimismo, se informó que el investigado cuenta con otras denuncias por violencia física y psicológica presentadas por distintas mujeres entre los años 2018, 2019 y 2024.

Otro aspecto que ha generado cuestionamientos es que José Carlos Magallanes mantenía una requisitoria vigente desde enero de 2026; sin embargo, habría trabajado regularmente como obrero en una empresa contratista vinculada a la construcción de una institución educativa en Marcona.

En relación con las investigaciones, la defensa de la familia informó que ya se solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del sospechoso y el impedimento de salida del país. Además, precisó que las diligencias continúan a cargo del área especializada de criminalística y del Ministerio Público.

Durante los últimos días, el padre del investigado brindó su declaración ante la policía y manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones. Según relató la abogada, el progenitor indicó que había retomado contacto con su hijo este año debido a problemas relacionados con omisión de asistencia familiar.

Mientras tanto, familiares, vecinos y colectivos sociales continúan exigiendo justicia por Johana Uribe Calle y piden la pronta captura del sospechoso para que responda ante la justicia por este caso que ha conmocionado a la población de Marcona y Nasca.

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