Una encuesta de Datum Internacional difundida por América Multimedia presenta un escenario ajustado en la intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial. El estudio ubica a Keiko Fujimori con 39.5% de respaldo, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 36.1%.

El sondeo se realizó en un contexto posterior a la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta electoral. En esa etapa se confirmó que ambas candidaturas disputarán la presidencia en el proceso del 7 de junio.

Resultados de intención de voto

La medición incluye además a electores que no han definido aún su decisión final. Un 15.9% indicó que votaría en blanco o viciado, mientras que un 8.5% señaló que no sabe o no opina.

El estudio fue elaborado con una muestra de 1200 personas a nivel nacional. La población encuestada estuvo compuesta por ciudadanos de entre 18 y 70 años de distintos niveles socioeconómicos.

Cabe señalar que la encuesta se realizó entre el 17 y el 20 de mayo. El margen de error es de más o menos 2.8% y cuenta con un nivel de confianza del 95%.

El trabajo de campo forma parte de la primera medición difundida tras la primera vuelta electoral. La encuesta fue elaborada para América Multimedia y difundida por América Noticias.

Resultados por macrorregiones

El informe también detalla diferencias en el respaldo electoral según zonas del país. En Lima y Callao, Keiko Fujimori registra 48.8% frente al 25.6% de Roberto Sánchez.

En el norte del país, la candidata de Fuerza Popular obtiene 41.1% y su contendiente 36.4%. En la zona centro, los resultados muestran 30.1% para Fujimori y 47.3% para Sánchez.

En el sur, Roberto Sánchez alcanza 44.7% frente al 27.9% de su rival. En la región oriente, la medición otorga 45.2% a Sánchez y 33% a Fujimori.