Durante una actividad en la provincia de Chepén, el presidente José María Balcázar aseguró que su gestión mantiene como objetivo elevar el nivel académico de los estudiantes mediante una mayor inversión en educación.

El jefe de Estado sostuvo que este sector estuvo descuidado durante varios años y remarcó la necesidad de fortalecerlo.

“Ahora tenemos que invertir mucho en educación para levantar el nivel académico (…) En eso estoy empeñado” , manifestó el mandatario durante su visita a la Gran Unidad Escolar Carlos Gutiérrez Noriega.

El presidente también destacó las acciones impulsadas para beneficiar a maestros de primaria, secundaria y universidades. Además, señaló que el acceso al internet y a las herramientas tecnológicas permitirá mejorar la preparación de los jóvenes.

En otro momento, Balcázar se refirió a una posible devolución de aportes de la ONP y precisó que actualmente no existe una norma que autorice esa medida.