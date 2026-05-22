Durante una actividad en la provincia de Chepén, el presidente José María Balcázar aseguró que su gestión mantiene como objetivo elevar el nivel académico de los estudiantes mediante una mayor inversión en educación.
El jefe de Estado sostuvo que este sector estuvo descuidado durante varios años y remarcó la necesidad de fortalecerlo.
“Ahora tenemos que invertir mucho en educación para levantar el nivel académico (…) En eso estoy empeñado”, manifestó el mandatario durante su visita a la Gran Unidad Escolar Carlos Gutiérrez Noriega.
El presidente también destacó las acciones impulsadas para beneficiar a maestros de primaria, secundaria y universidades. Además, señaló que el acceso al internet y a las herramientas tecnológicas permitirá mejorar la preparación de los jóvenes.
En otro momento, Balcázar se refirió a una posible devolución de aportes de la ONP y precisó que actualmente no existe una norma que autorice esa medida.
Te puede interesar
- Keiko Fujimori sobre críticas: “Que se peleen con mi mano”
- Roberto Sánchez abrirá el debate presidencial y Keiko Fujimori tendrá el cierre
- Sunafil anunció orden de inspección a Municipalidad de Surco tras video de Carlos Bruce con pistola eléctrica
- Roberto Sánchez pide unidad y paz social durante actividad de campaña en Lima
- Keiko Fujimori rechaza críticas que la responsabilizan por anteriores gestiones: “No he sido presidenta todavía”
- Solo dos postulantes aprueban examen para elegir al próximo jefe de la ONPE