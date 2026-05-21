La Junta Nacional de Justicia oficializó los resultados de la evaluación escrita correspondiente al proceso de selección del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

De los siete candidatos que participaron en el examen, únicamente dos lograron alcanzar el puntaje requerido para continuar en el concurso.

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo obtuvo la nota más alta de la jornada con 88 puntos, mientras que Amparo Ortega Campana consiguió 74 unidades, convirtiéndose en la segunda postulante apta para seguir en carrera dentro de la convocatoria N.° 001-2026-SN-JNJ.

La prueba se desarrolló este jueves 21 de mayo en la sede principal de la JNJ y contó con la presencia de la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera Vega, además de integrantes de la Comisión de Selección y otros consejeros.

Como parte de las medidas de control, los participantes no pudieron ingresar con celulares, relojes inteligentes ni otros equipos electrónicos.

En tanto, quedaron fuera del proceso Hialmer Saturnino Ordinola Calle, Ernesto Antonio Aranda Vergara, Raúl Edmundo Caro Tumba, José Alfredo Pérez Duharte y Augusto Ernesto Bernuy Alva tras no superar la nota mínima exigida.