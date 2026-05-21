El pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, por la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

Los legisladores exigen explicaciones sobre por qué el acuerdo suscrito en 2016 y ratificado por el Senado brasileño en 2017 aún no está vigente en Perú, y piden detalles sobre los pasos pendientes para su implementación.

La moción recibió 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Los congresistas acordaron citar al titular del Mincetur el 4 de junio a las 10:00 a.m. para que responda por este retraso.

La iniciativa fue impulsada principalmente por bancadas de Somos Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular.

Entre los principales cuestionamientos está el posible impacto de la demora en las exportaciones peruanas y en el avance de la integración económica bilateral. Los parlamentarios señalaron que la activación del acuerdo podría favorecer el comercio entre ambos países y beneficiar sectores productivos nacionales.

La sesión puso de manifiesto nuevamente la baja asistencia presencial de los congresistas al hemiciclo, pese a la recomendación anterior de priorizar la presencia física en el Pleno. Aunque se alcanzó el quórum legal para iniciar, muchos legisladores prefirieron participar en la sesión de manera virtual, por lo que varios escaños lucen vacíos.