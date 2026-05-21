Gerald Germán Villamares Alanya, tenía todo un futuro por delante, pero la criminalidad acabó con sus sueños. Han pasado dos meses desde el asesinato de este joven mototaxista y su familia todavía no encuentra justicia. Ellos protestaron en los exteriores del Departamento de Investigación Criminal y de la sede del Ministerio Público para exigir que todos los involucrados reciban el castigo que corresponde.

Familia exige justicia

Como se recuerda, el 18 de marzo de este año, Villamares recibió una extraña llamada telefónica para brindar un servicio de transporte en mototaxi. Él accedió a ir por el pasajero sin presagiar su destino. Pasada las 11 de la mañana de aquel día su cuerpo fue encontrado en el interior del trimoto que conducía, ya no contaba con signos vitales y presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Las investigaciones que realizó la policía, sumado a las sospechas de la familia por una riña previa permitieron identificar al sujeto involucrado en el crimen. Los agentes detectaron que el individuo intentaba escapar en un bus interprovincial, pero al ir por su captura, este se percata de la presencia policial, saca un arma y atenta contra su vida. El sospechoso murió sin rendir cuenta a la justicia por el homicidio.

Sin embargo, no sería el único que participó en el asesinato de Gerald Villamares. Se presume de un segundo responsable y es que la víctima fue llevada con engaños hasta el sector de Acequia Grande, en el distrito de Sunampe, lugar donde recibió dos impactos de bala, que acabaron con su existencia. Los vecinos al escuchar los disparos encontraron su cuerpo y comunicaron a la policía.

Los deudos transcurridos estos dos meses no obtienen justicia para el joven mototaxista y por ello salieron a las calles para exigir celeridad en la investigación y así el culpable pague por el delito cometido. Según revelan hace unos días se realizó la detención del presunto implicado, quien permanece en custodia de las autoridades debido a un mandato de detención preliminar por otro hecho de sangre, también cometido en Chincha.

EL DATO: El 10 de mayo fue el cumpleaños 27 de Gerald Villamares. Este año no hubo la celebración planeada, solo el pedido de justicia para que todos los involucrados en su asesinato paguen su condena en prisión.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO