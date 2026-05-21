Ayer 20 de mayo se cumplió un año desde la desaparición de la alférez FAP Ashley Vargas Mendoza, la joven piloto peruana que perdió la vida tras caer con su aeronave al mar durante un vuelo de instrucción en la provincia de Pisco. En su memoria, familiares, amigos y pobladores de Leymebamba participaron en una misa conmemorativa en honor a quien fue considerada una de las jóvenes promesas de la aviación militar del país.

Estaba en su asiento

La ceremonia religiosa se realizó a las 7:00 p.m. en la Iglesia Matriz de Leymebamba, en Chachapoyas (Amazonas), donde la comunidad se reunió para recordar la vida, vocación de servicio y legado de la oficial de la Fuerza Aérea del Perú.

Ashley Vargas desapareció el 20 de mayo de 2025 mientras realizaba una misión de entrenamiento a bordo de una aeronave KT-1P en inmediaciones de la Reserva Nacional de Paracas. La FAP perdió contacto con la nave pocos minutos después del despegue desde la Base Aérea de Pisco, activándose un amplio operativo de búsqueda por aire, mar y tierra.

Durante los días posteriores, brigadas especializadas, unidades de la Marina de Guerra y voluntarios recorrieron la costa de Pisco y Paracas en busca de indicios de la aeronave. Entre el 24 y el 31 de mayo fueron halladas diversas piezas estructurales del avión en playas como Mendieta, Supay y Salinas, elementos que posteriormente fueron incorporados a las investigaciones técnico-operativas del accidente.

Tras 16 días de intensa búsqueda, el cuerpo de Ashley Vargas fue encontrado el 5 de junio de 2025 en el fondo del mar, frente a la playa Mendieta, en Paracas. De acuerdo con los reportes oficiales, la joven piloto fue hallada aún sujeta al asiento eyectable de la aeronave.

El caso generó una profunda conmoción a nivel nacional y abrió un debate sobre los protocolos de seguridad y mantenimiento de las aeronaves de instrucción militar.

Mientras las investigaciones continúan, la figura de Ashley Vargas permanece presente en la memoria de quienes siguieron de cerca su historia y destacaron su disciplina, entrega y pasión por la aviación.

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