Fuerza Popular afirmó haber alcanzado 25,500 personeros para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, según informó su jefe de personeros, Luis Dyer.

El dirigente dijo que en 36 horas se inscribieron más de 12,000 personas, tras partir de 13,500 personeros iniciales.

Dyer sostuvo que la meta del partido es llegar a 100,000 personeros para cubrir más de 92,000 mesas de sufragio y disponer de alrededor de 10,500 jefes de centro de votación. Señaló que, a diferencia de la primera vuelta, la labor de los personeros será menos compleja porque las mesas se instalarán a las 7:00 a.m.

Explicó que los personeros podrán ingresar a los locales desde la instalación de las mesas para vigilar el normal desarrollo del proceso y consideró que el conteo de votos podría demorarse entre una y una hora y media después del cierre, por lo que muchos podrían retirarse pasada las 6:00 p.m.

Además, Fuerza Popular informó a la ONPE y al JNE su intención de que los personeros graben el conteo de votos el día de la elección . Dyer afirmó que han presentado escritos con argumentos legales y que la grabación no interrumpirá el proceso electoral.