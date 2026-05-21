La Municipalidad de Los Olivos construyó un almacén subterráneo en un parque del distrito, diseñado exclusivamente para responder a emergencias multipeligro como sismos e incendios.

La obra será inaugurada el 29 de mayo, precisamente en el marco del Simulacro Nacional Multipeligro 2026 anunciado por la Resolución N° 001-2025-PCM/SGRD.

El depósito está a 3,5 metros de profundidad y tiene una capacidad de 174 metros cúbicos, suficiente para almacenar camas plegables, ranchos fríos y equipos clave para apoyo inmediato a los damnificados .

De acuerdo a la comuna, la ubicación del almacén -bajo un parque- busca garantizar acceso público y distribución geográfica estratégica dentro del distrito.

La estrategia de ubicar estos almacenes en espacios públicos pretende agilizar la llegada de insumos y facilitar la atención en diferentes puntos de Los Olivos en caso de un eventual desastre. Según la municipalidad, este almacén es el primero de su tipo en Lima Norte.

Señaló que la infraestructura integra el plan municipal de respuesta rápida, desarrollado tras los sismos registrados en los últimos tiempos, y que contribuirá a mejorar la preparación y la capacidad de reacción frente a eventualidades.

Simulacro Nacional Multipeligro 2026

El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se llevará a cabo en todo el Perú el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m.

El ejercicio busca preparar a la población según los peligros más recurrentes de cada región (como sismos, tsunamis, lluvias intensas o huaicos) y fomentar el repaso del Plan Familiar de Emergencia.