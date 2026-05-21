La quema indiscriminada de paja de arroz cerca de la vía de ingreso al distrito de Deán Valdivia, en la provincia de Islay, viene generando alarma entre vecinos y transportistas, quienes denuncian que las densas columnas de humo reducen la visibilidad y ponen en riesgo la vida de conductores y pasajeros en la carretera costanera.

Los pobladores señalaron que el humo no solo afecta la vía, sino que en varias ocasiones ha llegado hasta las viviendas del sector, generando contaminación ambiental y afectando la salud de los residentes.

Además, la situación es especialmente preocupante porque, según los vecinos, ya se han registrado accidentes vinculados a la reducción de visibilidad provocada por el humo en la carretera.

Los pobladores reconocen que se trata de la temporada de cosecha de arroz, pero piden que las quemas se realicen en zonas alejadas de la vía principal o en menor medida, para reducir el riesgo.

Asimismo, exigieron la intervención de la Policía Nacional y de la Municipalidad de Islay para reforzar los controles en la zona y sancionar a los responsables. Advirtieron que, de no tomarse medidas urgentes, la situación podría terminar en una tragedia en una de las principales vías de acceso de la zona.