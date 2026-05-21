Arequipa figura entre las regiones que conforman la industria vitivinícola del Perú, concentrando el 5.7% de las empresas del sector, según datos del Ministerio de Producción (PRODUCE), que oficializó la declaración del 11 de junio de cada año como el Día Nacional del Vino Peruano.

La mayor concentración de empresas del sector se encuentra en Lima y Callao (37.4%), seguido de Ica (31.7%), Tacna (6.8%) y Arequipa. En estas regiones se cultivan diversas variedades tradicionales y patrimoniales de uva que forman parte de la identidad vitivinícola peruana.

De acuerdo con PRODUCE, durante el 2025, los envíos de vino peruano al exterior alcanzaron los 552 mil litros, representando cerca de US$ 1.6 millones en divisas. Además, llegó a 28 destinos internacionales como Estados Unidos, Francia, Japón, España, China, entre otros.

Respecto al “Día Nacional del Vino Peruano”, la medida aprobada mediante Resolución Ministerial N.º 000136-2026-PRODUCE. El objetivo es impulsar el desarrollo progresivo de la cadena productiva.