FC Sporting Company SA, de Arequipa, alista sus últimos partidos de preparación antes de su debut en la Liga 3 2026, programado para el 30 de mayo ante JM Arguedas de Andahuaylas, club que el año pasado llegó hasta las semifinales del torneo.

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Este jueves, el cuadro arequipeño disputará un amistoso ante Sportivo Huracán desde las 3:00 p.m. en el Estadio de Sachaca, en formato de medio tiempo, como parte de los trabajos de evaluación del comando técnico. Mientras que este domingo, desde las 10:30 a.m., recibirá en Arequipa a CD Anba Perú de Juliaca, equipo que también integra el Grupo D de la Liga 3 2026, en lo que será el cierre oficial de la pretemporada.

Cabe mencionar que, según el sorteo oficial realizado por la LINFA, FC Sporting Company SA (FCR San Antonio) debutará el próximo 30 de mayo enfrentando a JM Arguedas, club de Andahuaylas que el año pasado llegó hasta las instancias semifinales del torneo.

El jugador referente del equipo, Luciano Centurión, expresó el ánimo del plantel. “Estamos ansiosos porque inicie el campeonato. El equipo está preparado y, Dios quiera, tengamos un buen inicio. Tenemos que empujar todos juntos hacia adelante. Vamos a afrontar estos últimos amistosos de la mejor manera y esperamos que la gente nos apoye”.

Desde el comando técnico, el director técnico Ysrael Zúñiga destacó el proceso de conformación del plantel, que incluyó la incorporación de jugadores menores de la región y otras partes del país. “Pienso que ha sido muy positivo darles oportunidad a muchos adolescentes de la región y de otras regiones, para que puedan mostrar su potencial deportivo e intentar formar parte de un equipo en categoría de Liga 3″, señaló.

El club informó que en los próximos días difundirá la nómina oficial de jugadores para afrontar la Fase Regional de la Liga 3 2026.