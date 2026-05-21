La alegría, el color y la diversión tomarán las calles de Tacna este domingo 24 de mayo con la celebración del Día del Payaso Peruano y el Día de la Educación Inicial, organizada por la Asociación Cultural Artística de Payasos y Animadoras de Tacna (ACAPAT).

La jornada festiva comenzará a las 13 horas con un divertido pasacalle lleno de música, personajes, globos y sorpresas, que partirán de la Plaza de la Mujer y recorrerá la calle Alto Lima y la avenida San Martín, hasta llegar al Paseo Cívico de Tacna.

Show gratuito

La fiesta continuará a las 15 horas en la explanada del Paseo Cívico con un gran show artístico gratuito para todos los niños y familias tacneñas, donde podrán disfrutar de payasos, magia, malabares, juegos, dinámicas, premios y muchas sorpresas más.

La asociación destacó que esta actividad busca regalar momentos de alegría y unión familiar promoviendo el arte, la creatividad y el sano entretenimiento para grandes y chicos. Reiteraron la invitación a toda la población para sumarse a estas celebración especial en el centro de Tacna.