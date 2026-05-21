Magaly Medina respondió sin rodeos a Tilsa Lozano luego de que asegurara en el podcast ‘La Manada’ que la periodista habría atravesado una depresión tras la recordada entrevista que le realizó años atrás.

Las declaraciones de la exmodelo volvieron a poner en el centro de la atención la antigua controversia surgida tras la entrevista en la que evitó pronunciarse sobre su relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

En su participación en el podcast, Lozano afirmó que la ‘Urraca’ se alejó de la televisión luego de aquella polémica entrevista.

“ Después de esa entrevista que me hizo a mí, tres semanas no fue a su programa porque se internó con depresión ”, manifestó.

En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista optó por responder de manera directa a las declaraciones de Tilsa.

Asimismo, Medina cuestionó con dureza la versión de la exconductora y recordó las polémicas que protagonizó años atrás. La periodista afirmó que siempre asumió públicamente sus errores y lanzó críticas contra la actitud que mantuvo la exmodelo.

“ Resulta que hay personas que les encanta contar historias a su manera e inventar porque tienen una facilidad para inventar episodios que nunca pasaron ”, expresó.

Medina también arremetió contra Lozano con duros calificativos y puso en tela de juicio su carrera en la televisión.

“ Su historia llena de fracasos no tiene ningún éxito televisivo... es una persona pobre, a mí me da mucha lástima y mucha pena ”, manifestó.

En otro pasaje del programa, Magaly recordó el impacto que tuvo en ella la entrevista que le hizo a Tilsa. Según dijo, la situación le generó mucha molestia y que, debido a ello, optó por alejarse por un tiempo de la pantalla chica.

Finalmente, la ‘Urraca’ concluyó su descargo con una contundente frase: “ Da pena porque su vida es desgraciada, su vida ha sido una cuestión de ser amante, la amante más despreciada del país... su vida en verdad es patética ”.