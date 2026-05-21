Steve Palao fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un evento benéfico en favor de Roly Ortiz. Sin embargo, en plena conversación, expresó una evidente incomodidad cuando le preguntaron sobre Said Palao y Alejandra Baigorria.
Cabe recordar que, la relación de la pareja quedó bajo la atención mediática tras el ampay protagonizado por el integrante de Esto es Guerra en Argentina junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi.
Es por ello que, los rumores sobre una posible reconciliación tomaron fuerza luego de que ambos fueran captados juntos durante un viaje a África.
Las recientes imágenes y apariciones públicas volvieron a generar especulaciones sobre cómo se encuentra actualmente su relación sentimental.
Durante la entrevista, Steve se mostró cordial y relajado frente a las cámaras, aunque su actitud cambió por completo cuando le consultaron sobre la relación de la pareja.
“Son temas personales donde los terceros sobran, eso está demás... aparte hay que ser respetuosos con las personas y no ser metiches”, manifestó el padre del chico reality.
El reportero le consultó directamente si le brindó algún consejo a su hijo luego de toda la polémica.
Ante ello, Steve respondió que cada persona debe hacerse responsable de sus acciones y aprender de las decisiones que toma.
“Todos ya somos personas adultas y somos responsables y nos valemos por nosotros mismos. Sí le he dado consejos, que entrene, que cocine bien y que se porte bien”, sostuvo.
Además, reconoció que le gustaría volver a ser abuelo: “Claro me voy hace tiempo... Ni conozco el yate... la gente puede ir a donde quieran, no tienen que estigmatizar a las personas... ya tengo 52, me gustaría ¿no?... ya necesito nietos”.