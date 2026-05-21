Steve Palao fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un evento benéfico en favor de Roly Ortiz. Sin embargo, en plena conversación, expresó una evidente incomodidad cuando le preguntaron sobre Said Palao y Alejandra Baigorria.

Cabe recordar que, la relación de la pareja quedó bajo la atención mediática tras el ampay protagonizado por el integrante de Esto es Guerra en Argentina junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi.

Es por ello que, los rumores sobre una posible reconciliación tomaron fuerza luego de que ambos fueran captados juntos durante un viaje a África.

Las recientes imágenes y apariciones públicas volvieron a generar especulaciones sobre cómo se encuentra actualmente su relación sentimental.

Durante la entrevista, Steve se mostró cordial y relajado frente a las cámaras, aunque su actitud cambió por completo cuando le consultaron sobre la relación de la pareja.

“ Son temas personales donde los terceros sobran, eso está demás... aparte hay que ser respetuosos con las personas y no ser metiches ”, manifestó el padre del chico reality.

El reportero le consultó directamente si le brindó algún consejo a su hijo luego de toda la polémica.

Ante ello, Steve respondió que cada persona debe hacerse responsable de sus acciones y aprender de las decisiones que toma.

“Todos ya somos personas adultas y somos responsables y nos valemos por nosotros mismos. Sí le he dado consejos, que entrene, que cocine bien y que se porte bien”, sostuvo.

Además, reconoció que le gustaría volver a ser abuelo: “Claro me voy hace tiempo... Ni conozco el yate... la gente puede ir a donde quieran, no tienen que estigmatizar a las personas... ya tengo 52, me gustaría ¿no?... ya necesito nietos”.