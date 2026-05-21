El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, señaló que los bares, cantinas y discotecas que se resistan a las normas municipales vigentes serán denunciados ante el Ministerio Público, para que intervenga mediante el procedimiento de flagrancia, lo que implicaría que los responsables sean sancionados o detenidos, incluso con prisión preventiva.

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El burgomaestre dijo que la fiscalización y control de consumo de bebidas alcohólicas después de la 1:00 a.m. tiene resultados positivos y que se sigue imponiendo el orden, pero que aún hay conductores de bares y cantinas reacios, por lo que se oficiará al Ministerio Público. “En el tema de conciertos hay que ajustar previamente la ordenanza”, precisó.

Agregó que algunos locales nocturnos situados en inmediaciones del cementerio Miraflores cambian constantemente de nombre y designan a extranjeros como administradores o titulares de la licencia, con la intención de no ser cerrados. “Si siguen infringiendo las normas vamos a recurrir al Ministerio Público, para activar el mecanismo de flagrancia. En 48 horas podrían terminar con alguna medida legal e incluso ir a prisión preventiva”, enfatizó.

Mario Reyna también lamentó la decisión de un juez de aceptar la medida cautelar que presentó el local Mi Facultad, que ha recibido varias quejas por generar ruidos molestos.

“Hay una contradicción del mismo Poder Judicial en este caso. La Sala Civil resuelve y le dice no a Mi Facultad y un juzgado le da una medida cautelar. Hemos hecho saber eso al juez a través de nuestro procurador para que corrija esa medida”, precisó.